Dopo la Juventus, il Lione si prende un altro scalpo di prestigio: 3-1 al Manchester City di Guardiola, conquistata la semifinale di Champions League con il Bayern Monaco. Al termine dell'incontro, il tecnico dell'OL Rudi Garcia commenta soddisfatto a Sky Sport: "Unico allenatore non tedesco in semifinale? Il mio nome è un po' tedesco, mi ha chiamato mio padre in onore di un ciclista, era un po' scritto che vincessi stasera (ride, ndr). Sono contento, quando vedo i miei così felici è una cosa che fa felice me come allenatore. La condizione fisica? Il mio preparatore è italiano, per quello siamo preparati bene. Abbiamo fatto due mesi di preparazione, non giocare in campionato era uno svantaggio per noi, giocare contro la Juve solo con la finale di Coppa di Lega nelle gambe... Cosa ho rimesso al centro del villaggio? Siamo contenti, non parliamo del Bayern Monaco perché come Juve e City è costruita per vincere la Champions: abbiamo fatto due volte, non poniamoci limiti. In Italia si dice 'non c'è due senza tre'? Speriamo mi porti bene questo detto".