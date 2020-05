Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha parlato dopo la decisione del Governo francese di vietare lo sport fino a settembre e della LFP di decretare la fine della stagione 2019-20: "Ci stiamo impiccando da soli. Lo stop costa troppo alle società e alla lega stessa. Il presidente della FFF Noel Le Graet? Vuole, a differenza della Lega, arrivare alla fine del campionato, e io sono d’accordo al 100%. C’è stato prima un errore politico. Perché affrettarsi a dire che sarà impossibile giocare prima di agosto? Non sappiamo se gli altri paesi avranno lo stesso giudizio. La Francia per lo sport è come la Francia per gli affari, è in competizione".