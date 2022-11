Il Lione si ferma dopo due ottime vittorie in campionato. La formazione allenata da Laurent Blanc cade al Vélodrome, sconfitta 1-0 dal Marsiglia grazie ad un colpo di testa al 43°, firmato Samuel Gigot. Ma se l’OM sfrutta l’occasione per invertire la rotta, dopo la cocente eliminazione dalla Champions League, il Lione si ritrova a fronteggiare una situazione che li vede ancorati all’8° posto, distante 7 lunghezze dalla zona europea.



LE DICHIARAZIONI - Al termine del big match di ieri sera, come riportato da Le Parisien, Laurent Blanc si è così espresso sulla partita della sua squadra: "Quando vieni qui e giochi solo un tempo, è difficile tornare a casa con dei punti. Nel primo tempo siamo stati mediocri, troppo mediocri. Quando abbiamo recuperato la palla, abbiamo fatto solo scelte sbagliate. Abbiamo fatto le scelte sbagliate nei momenti sbagliati”.



Visibile la frustrazione di Blanc che ha così proseguito: "Non abbiamo difeso male, alcuni giocatori hanno fatto il proprio dovere ma offensivamente siamo stati troppo disordinati. Non è stato facile, va bene, non ho visto molte squadre offrire gioco qui nei primi quarantacinque minuti, anche il Lens ha sofferto, è stato messo alle strette, probabilmente più di noi. Nel secondo tempo sapevamo che avremmo avuto un Marsiglia un po' più stanco, con più spazio, ma dovevamo comunque essere più bravi con la palla.”