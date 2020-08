Moussa Dembele, attaccante del Lione, è risultato decisivo, con la sua doppietta, nella vittoria ai quarti di finale di Champions League sul Manchester City. Queste le sue parole a Sky Sport: “Dobbiamo crederci, siamo felici di andare avanti. Ci sono delle grandi squadre, come il City. Noi abbiamo alzato il nostro livello di gioco e abbiamo vinto la partita. Garcia? Mi ha detto che sarei partito dalla panchina, di rimanere concentrato. Questo mi ha motivato, per me era importante e volevo dare una mano alla squadra. Siamo passati, questa è la cosa più importante”.