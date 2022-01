Bruno ​Guimaraes, 24enne centrocampista dell'Olympique Lione, avrebbe fatto intendere di essere favorevole ad un trasferimento all'Arsenal dopo aver postato su Twitter alcuni suoi momenti salienti, riporta il Mirror. Sul brasiliano ci sarebbe anche la Juventus che lo avrebbe individuato come sostituto in caso di partenza di Arthur proprio verso i Gunners.