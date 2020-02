Domani la Juventus affronterà il Lione negli ottavi di finale di Champions League. Il presidente del club francese Jean-Michael Aulas ha concesso un’intervista a Le Figaro in cui ha presentato la sfida europea: “La Juventus mi incanta e mi spaventa. Sono un ammiratore di Ronaldo, Pjanic, Matuidi, mi piace molto Rabiot. Inoltre, volevamo prenderlo nella sessione invernale, “Juni” ci aveva pensato, ma da quel momento ha iniziato a giocare con la Juve”.



SULLE AMBIZIONI – “È una settimana che può dare la svolta alla stagione. Nonostante i numerosi infortuni e il brutto campionato, siamo in una situazione che ho sognato per legittimare tutti gli investimenti che abbiamo fatto qui. Nel calcio, è così, non contano i risultati tra 10 o 20 anni, ma la prossima partita. È un incontro con la storia di Lione”.



IL LIONE COME L’AJAX DELL’ANNO SCORSO – “Abbiamo fatto tutto il possibile per dare loro la sensazione di potercela fare. Quando go visto il Lipsia fare risultato contro il Tottenham, o il Dortmund contro il PSG, anche l’Ajax aveva eliminato la Juventus l’anno scorso… Forse è esagerato quello che sto per dire, lo sottolineo, ma il Lione è un piccolo Ajax. Con meno risultati di quanto vorremmo in campionato, ma abbiamo quello che serve per fare un’impresa fantastica”.