Alle 21 è in programma in Ligue 1 lo scontro diretto tra Olympique Lione e Paris Saint-Germain. La squadra di Tuchel deve fare a meno di Icardi, nemmeno in panchina. Ecco le formazioni ufficiali:



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



LIONE (3-5-2): Lopes; Andersen, Marcelo, Denayer, Dubois, Thiago Mendes, Kone; Aouar, Reine-Adélaïde; Dembélé, Depay.



PSG (4-3-3): Navas; Meunier, Thiago Silva, Abdou Diallo, Bernat; Marquinhos, Herrera, Gueye; Di Maria, Choupo-Moting, Neymar