Sono giorni di cessioni nel Lione. Da quelle più roboanti, si vedano Tete e Malo Gusto (quest'ultimo però se ne andrà solo a giugno) ma anche l'ex obiettivo milanista Faivre, ad altre invece in tono minore: l'OL ha girato in prestito al Molenbeek, in Belgio, il 23enne centrocampista brasiliano Camilo Reijers de Oliveira. Meglio noto come Camilo, non è mai stato impiegato in prima squadra nel corso di questa stagione.