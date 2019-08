Giampaolo si coccola, ma il futuro dello spagnolo alè tutt'altro che scontato. Anche perché se lasi è defilata, le pretendenti non mancano, specialmente in Francia: il suo agente Alessandro Lucci ha riscontrato glie proprio dal presidente dell'OL è arrivata una netta apertura. Intervistato da RMC Sport,ha confessato: "Suso è uno dei profili che stiamo seguendo, vedremo dopo la partita di venerdì".- Tutto da definire, anche se la permanenza di Suso in rossonero non è da escludere visto il feeling instauratosi con il nuovo tecnico Giampaolo. In caso di conferma al Milan, le parti valuteranno l'opportunità di prolungare il contratto che ora lega lo spagnolo al Diavolo fino al 2022: con Alessandro Lucci e Serginho, a Casa Milan anche nella giornata di oggi, si parla di un. Le parole di Aulas, tuttavia, lasciano la porta aperta a un addio al Milan: il Lione non molla Suso.