L’OL précise que la finalisation de ce transfert demeure conditionnée au résultat de cette visite médicale et à l’accord d’Arsenal qui possède une clause de préférence, dite de « match-up », sur le joueur.





Niente Lione per Suso. Il presidente dei francesi Aulas aveva aperto al possibile trasferimento dello spagnolo in Ligue 1, ma poi il club ha accelerato per un altro esterno. Come si legge sul comunicato ufficiale diramato dalla società, “il Lione informa di un principio di accordo con l’Angers per il trasferimento di Jeff Reine-Adélaïde. Il centrocampista arriverà a Lione nel primo pomeriggio per sottoporsi alle visite mediche. Il Lione precisa che la finalizzazione di questo trasferimento rimane subordinato all’esito di questa visita medica e all’Arsenal che ha una clausola di riacquisto per il giocatore".