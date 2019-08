Non c'è solo Suning nell'Inter. In pochi lo sottolineano, ma dopo l'uscita di scena di Erick Thohir il fondo di investimenti LionRock Capital ha rilevato il 31 % delle quote societarie e proprio due degli elementi di spicco del fondo, Tom Pitts e Daniel Tseung sono stati intervistati dal Sole 24 Ore per i progetti futuri legati al club nerazzurro.



AZIENDE DA 200 MILIONI - "​Lionrock ha in mente un impero sportivo mediatico e commerciale da costruire attorno all'Inter e nel mirino ha messo aziende italiane nella fascia tra i 100 e i 200 milioni di fatturato. Stiamo cercando piccole e medie imprese che non sono presenti in Cina e hanno bisogno di un aiuto per allargare il loro giro d’affari".



IMPERO COMMERCIALE - "​Dalle partite in tv fino al merchandising, il calcio è quello per cui la gente è disposta a pagare. ​Il calcio, più in generale tutto lo sport, è una passione. Noi vogliamo trasformare quella passione in business; far sì che i tifosi dell’Inter spendano per la loro passione".



SAN SIRO - "San Siro è famoso in tutto il mondo, un monumento del calcio, ma oggi non è adeguato: troppo vecchio e fatiscente. Siamo fiduciosi per un accordo col Comune di Milano"