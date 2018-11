Curioso passaggio dell'intervista rilasciata da Marcello Lippi a Il Corriere dello Sport: "Ronaldo? E' arrivato nel momento giusto, se fosse stato preso tre, quattro anni fa quando Real, Barcellona e Bayern era decisamente superiori avrebbe potuto incidere di meno. Ora invece la Juve è allo stesso livello delle top europee, è cresciuta tanto. Per questo ho sensazioni positive. Forse il Ronaldo attuale non è ancora quello di Madrid, ma si comporta come un ottimo giocatore della Juve. Si è calato nella parte e i compagni lo hanno accolto benissimo. Se risulta meno brillante è soltanto perché si confronta con un calcio difensivamente più evoluto."