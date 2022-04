Marcello Lippi, ospite di Dazn, ha svelato un retroscena che poteva vederlo al Milan:



"Sono stato a pranzo ad Arcore da Berlusconi. Poi la squadra ha cominciato a vincere. Ci sono andato 2-3 volte vicino ma ero alla Juventus e quando sei alla Juve è difficile andare da un'altra parte. Era il 2012, mi pare. Conte? Era sicuramente un trascinatore in campo, lo era in allenamento e in partita. Poi ne ho avuto tanti altri con queste caratteristiche che non sono diventati allenatori. Deschamps che è un ragionatore in mezzo al campo potevi immaginarlo come allenatore, altri un po' meno".