Davide Lippi, procuratore sportivo che ha fondato e dirige l'agenzia Reset Group, ha rilasciato una lunga intervista esclusiva a Tuttomercatoweb.com:



Il Milan deve prendere una punta a gennaio...

"Sì, mi risulta".



Jonathan David può essere il nome giusto?

"Parliamo di un giocatore forte. Io ho parlato col Milan e so che cercano, ma a gennaio il mercato è particolare e David sarebbe un investimento importante. Certo, diventa determinante per il progetto del Milan raggiungere la Champions...".



La rosa è un po' scarna?

"Infortuni permettendo, il Milan ha una rosa competitiva fatta con un buon mercato. Certo, oggi la coperta è corta ma il loro obiettivo deve essere Scudetto e Champions League. Spero di no per loro, ma penso usciranno dalla coppa... Questo magari può non essere un grande svantaggio sportivo per provare a raggiungere l'obiettivo qualificazione in Champions. A quel punto, recuperando calciatori, la rosa ci sarebbe".



Kiwior e Badiashile sono da Milan?

"Assolutamente sì. Un po' egoisticamente mi piacerebbe vedere le squadre di Serie A che tornano a prendere giocatori italiani, spero che dall'anno prossimo ci si punti un po' di più".



Chi consiglierebbe?

"Difensori da Milan ce ne sarebbero tanti... Vorrei più italiani al centro dell'attenzione".