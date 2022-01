Marcello Lippi parla alla Gazzetta dello Sport di Inter-Juve di Supercoppa, concentrandosi su Alexis Sanchez: "Non ho mai visto Sanchez su questi livelli, così irresistibile: è eccezionale. Dybala? Ora non mettiamoci a discutere Dybala: ogni volta che ha la palla nella trequarti avversaria hai la sensazione che succeda qualcosa e che lui possa fare un gol con un tiro, un dribbling, un calcio piazzato, o creare un'occasione per i compagni. Se adesso fa un lavoro di recupero e potenziamento con i suoi compagni, può tornare a dare quel grandissimo contributo che la Juve si aspetta".