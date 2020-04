Marcello Lippi, ex ct dell'Italia, ha ricordato ai microfoni di Radio Uno il Mondiale del 2006: "Mi sono riguardato tutte le partite del Mondiale 2006 e poi le finali che ho fatto. Quella che mi ha lasciato più l'amaro in bocca è quella di Champions a Manchester, persa ai rigori contro il Milan. Quante volte ho rivisto la finale di Berlino? La rivedo spesso, l'avrò rivista una ventina di volte. Finisce sempre bene per noi".