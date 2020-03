Angeliño, terzino di proprietà del Manchester City ma girato in prestito al Lipsia, ha parlato a Sport Bild del momento che sta vivendo in Bundesliga e della possibilità di tornare in Inghilterra: “In questo momento sto molto bene qui al Lipsia, devo restare concentrato. E’ chiaro che il ban ricevuto dal City influenzerà il mio futuro, come anche quello del resto dei giocatori tesserati con il club. Nei mesi in cui ho lavorato con Guardiola non mi sono accorto dell’impatto che stava avendo su di me, ma ora guardando i miei video mi rendo conto di quanto lui mi abbia cambiato. Nagelsmann (allenatore del Lipsia, ndr) è simile a lui, in partita è come se il nostro gioco fosse molto intuitivo ma in realtà è preparato alla perfezione”.