Lipsia-Atalanta (calcio d'inizio alle ore 18.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per l'andata dei quarti di finale in Europa League. Dopo aver eliminato il Bayer Leverkusen agli ottavi, i nerazzurri si trovano di fronte un'altra squadra tedesca.



Gasperini lancia il giovane Scalvini in una difesa priva di Djimsiti e Toloi, indisponibili al pari di Maehle e Ilicic. Muriel parte favorito su Boga in attacco.

Tedesco deve fare a meno di Haidara e Poulsen. Simakan e l'ex milanista André Silva sono in vantaggio su Klostermann e Forsberg.

Occhio ai cartellini gialli in vista del ritorno di giovedì prossimo a Bergamo: diffidati Simakan, Kampl e Orban da una parte; Demiral, De Roon e Pasalic dall'altra.



PROBABILI FORMAZIONI



LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrics, Laimer, Kampl, Angelino; Nkunku, Dani Olmo; André Silva. (A disp. Tschauner, Mukiele, Josep Martinez, Raebiger, Klostermann, Halstenberg, Szoboszlai, Hugo Novoa, Forsberg). All. Tedesco.



ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Muriel, Malinovskyi. (A disp. Sportiello, Rossi, Cittadini, Pezzella, Pessina, Pasalic, Boga, Mihaila, Miranchuk, Duvan Zapata). All. Gasperini.



Arbitro: Oliver (Inghilterra), assistenti Burt e Bennett, Collum quarto uomo, Tierney e Betts al Var.