Julian Nagelsmann, 33 anni, allenatore dell'RB Lipsia, si appresta a sfidare in semifinale di Champions League il PSG di Tuchel, un allenatore che Nagelsmann conosce molto bene (nel 2008 Nagelsmann mosse i primi passi come scout per la squadra riserve dell'Augusta, guidata proprio da Tuchel): "Le sfide contro di lui sono sempre interessanti, perché conosce a fondo il calcio. L'ho battuto raramente, ma questa volta spero vada diversamente. E' chiaro che il Psg ha giocatori di qualità, recupererà Di Maria e Mbappé dovrebbe partire titolare. Per andare in finale, dovremo dare il massimo e giocare al top".



Il tecnico del Lipsia prosegue: "Non siamo mai stati particolarmente legati, anche se in molti lo dipingono come mio mentore. La nostra è sempre stata una relazione molto pragmatica, ma gli sono grato per avermi dato l'idea di diventare allenatore. Ma questa non è una sfida Nagelsmann-Tuchel: il calcio è uno sport di squadra, e siamo arrivati fin qui perché abbiamo giocato straordinariamente bene. Ora dobbiamo ripeterci. Comunque complimenti a Tuchel, è riuscito a togliere al Psg quel pesi".



Infine, su Neymar e Mbappé: "Sono due autentici top player. Contro di loro devi difendere da squadra, globalmente. Sarà difficile, ma dobbiamo costringere quei due a lavorare mettendoli sotto pressione. I miei stanno tutti bene e hanno tanta fame di successi: contro l'Atletico sono stati grandi e ora devono salire il prossimo gradino".