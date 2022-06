Così Cristopher Nkunku, attaccante del Lipsia, ai microfoni di Telefoot sulle possibilità di trasferirsi in un altro club in estate:



"Dovrò pensarci attentamente e prendere una decisione. C’è un Mondiale alle porte e questo è un parametro che devo tenere in considerazione. PSG? Come ho detto, semplicemente dovrò riflettere bene”.