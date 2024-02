Lipsia-Real Madrid: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Lipsia-Real Madrid (calcio d'inizio alle ore 21:00 di martedì 13 febbraio 2024 in diretta su Canale 5, Mediaset Infinity, Sky Sport e Now) è una gara valevole per l'andata degli ottavi di finale in Champions League. Alla RedBull Arena arbitra il bosniaco Irfan Peljto, assistito dai connazionali Senad Ibrisimbegovic e Davor Beljo con Milos Gigovic quarto uomo, al Var gli olandesi Pol van Boekel e Dennis Higler. In telecronaca Antonio Nucera su Sky, su Mediaset Massimo Callegari e Simone Tiribocchi.



LE ULTIME - I campioni di Spagna si presentano a questa trasferta in Germania senza l'inglese Jude Bellingham, infortunatosi alla caviglia nello scontro diretto vinto 4-0 col Girona, a cui ha segnato una doppietta salendo a quota 20 gol stagionali. Al suo posto gioca Brahim Diaz, ex Milan. L'allenatore italiano Carlo Ancelotti è ancora alle prese con un'emergenza al centro della difesa viste le assenze per infortunio di Alaba e Militao, con Nacho e Rudiger in dubbio.

Dall'altra parte, senza l'infortunato Haidara, Rose si affida al giovane bomber Sesko, supportato da Dani Olmo, Openda e Xavi Simons.



PROBABILI FORMAZIONI



LIPSIA (4-2-3-1): Gulacsi; Henrichs, Orban, Klostermann, Raum; Seiwald, Schlager; Olmo, Openda, Simons; Sesko. All. Rose.



REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Carvajal, Tchouameni, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Brahim Diaz; Vinicius, Rodrygo. All. Ancelotti.