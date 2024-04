Lipsia, Rose: 'Elmas non è contento. Vuole andare avanti, crediamo in lui'

Una sola presenza da titolare in 12 apparizioni traper un totale di appena 169 minuti. L’avventura dial Lipsianon è iniziata nel migliore dei modi. Il 24enne macedone non riesce ad imporsi ed stato impiegato finora col contagocce dal tecnico, che ha parlato di lui in conferenza stampa prima della prossima gara di Bundesliga.Proprio Marco Rose ha parlato di Elmas e del suo impiego alla vigilia della sfida contro il: “I ragazzi che giocano nel suo ruolo attualmente sono in buona forma. Conosciamo le loro qualità. Ho parlato di nuovo con Eljif questa settimana e abbiamo parlato di come sta. In questo momento non è contento, è chiaro. Deve e vuole andare avanti, crediamo molto in lui".

A gennaio scorso, Eljif Elmas ha lasciato il Napoli dopo quattro anni e mezzo e si è trasferito al Red Bull Lipsia per 25 milioni di euro circa. Il calciatore macedone ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.