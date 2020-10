La, dopo il passaggio del turno in Coppa Italia e la vittoria contro l’Udinese in campionato, è chiamata al big match dell’Olimpico contro la Roma, per cercare di proseguire un percorso parso fin qui zoppicante. Calciomercato.com ha intervistato in esclusiva il terzino spagnolo die viola,per parlare del momento della Fiorentina e del calcio italiano.“Siamo una squadra in crescita. Siamo consapevoli di dover ancora migliorare e anche a livello personale penso di avere ancora ampi margini di crescita. Sono abbastanza contento delle ultime prestazioni, ma penso di poter dare ancora di più”.“In realtà giochiamo con un sistema di gioco abbastanza fluido, a seconda dei vari momenti della partita copro zone diverse del campo con compiti diversi. Sicuramente poter “spingere” e dedicarmi con maggiore frequenza alla fase offensiva è una cosa che mi piace”.“Le critiche fanno parte di questo mondo, non dobbiamo pensare a zittire nessuno, ma solo guardare a noi stessi e a crescere ancora come gruppo. La vittoria con l’Udinese ci può dare fiducia, ma dobbiamo continuare a rimanere concentrati e pensare a lavorare in vista dei prossimi impegni”.“Il Mister è tranquillo, conosce questo mondo e sa come lavorare sotto pressione. Con il Mister ho un ottimo rapporto, sento la sua fiducia e penso di poter dire che tutta la squadra crede in lui e nelle sue idee”.“Callejon è un calciatore straordinario e un bravissimo ragazzo. La sua esperienza e il suo talento possono davvero darci tantissimo. Non abbiamo proprio lo stesso ruolo, ma sicuramente i consigli di calciatori del livello di Josè sono utilissimi per me e per i compagni più giovani”.“Sarà una partita difficilissima contro una squadra in cui giocano tantissimi campioni. Sarebbe straordinario riuscire a vincere e credo che anche nella nostra squadra, come tra i giallorossi, ci siano molti calciatori importanti, per cui non partiamo di certo battuti. Sarà una bella partita e ci auguriamo di fare una grande prestazione”.“Non so se ci sentiremo, ma sicuramente sarò felicissimo di salutarlo prima della gara”.“E’ una situazione complicata per tutto il mondo. Sicuramente non possiamo viverla con serenità, come d’altra parte nessuno in questo momento storico. Noi siamo fortunati perché, sebbene con tante restrizioni e seguendo i vari protocolli, riusciamo comunque a svolgere il nostro lavoro”.“Non è facile sicuramente. Noi calciatori siamo continuamente monitorati e, nei limiti del possibile, “protetti”, ma è sempre una situazione al limite”.“Il calcio senza pubblico è una stortura, questo sport vive della passione dei tifosi e qui a Firenze lo sappiamo benissimo. Purtroppo al momento non ci sono alternative e dobbiamo convivere con questa situazione sperando di uscirne il prima possibile. Non so se l’assenza di pubblico influisca o meno sulla concentrazione, immagino dipenda dalle capacità di attenzione di ogni singolo calciatore, ma sicuramente i tifosi svolgono un ruolo cruciale, sia in termini di supporto che in termini di spettacolarizzazione dell’evento. Speriamo di poterli riabbracciare molto presto”.“Come tanti miei compagni, anche io sono appassionato di Esport. Nel tempo libero mi piace giocare online, è un modo per rilassarmi e, probabilmente, in tempi come questi nei quali, per una ragione o per un’altra, si sta molto a casa, un bel modo per passare il tempo”.