Oggi il Genoa ha in programma visite e firma per il centrale Lisandro Lopez in prestito dal Benfica (ci sono stati problemi di natura burocratica che hanno fatto slittare di qualche giorno la chiusura). Per la mediana si allontana Krunic (Empoli, vicino al Torino con Acquah come contropartita), si tratta sempre per Barberis (Crotone) e Bertolacci (Milan). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Laxalt ha un'offerta del West Ham.