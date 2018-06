Lisandro Lopez, ormai ex difensore dell'Inter, è stato intervistato da O’Jogo, commentando i suoi sei mesi di esperienza in nerazzurro: "Il bilancio non può essere positivo perchè ho giocato pochissimo. Non ho potuto dimostrare come avrei voluto. L’allenatore mi considerava al di sotto dei miei compagni di squadra. I titolari erano Miranda e Skriniar, che hanno giocato ad altissimo livello per tutta la stagione. Ma ho comunque imparato tatticamente dalla scuola italiana. Il futuro? Per ora mi ripresento al Benfica, perché ho un contratto fino al 2021. Andrò a fare il ritiro a Lisbona e parlerò con il tecnico Rui Vitoria per sapere se punta o no su di me per il prossimo anno. Se mi dovesse dire di no, allora studierò le varie opzioni e le offerte per me”.