Il mercato dell'Inter è più che soddisfacente ma manca ancora qualche pezzo per poter definire il lavoro ultimato. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come molto debba muoversi anche per quanto riguarda il mercato in uscita.



“Mancano ancora diversi pezzi al mosaico: un centrale di lotta e di governo (Dembélé o Carvalho), un esterno destro alto (Malcom), alcuni ricambi. Sullo sfondo anche addii tra giocatori da cedere (Karamoh, Eder, Biabiany, Nagatomo), altri non indispensabili (Valero, Vecino, Gagliardini), altri cedibili in caso di grande offerta (Brozovic e Perisic) o di follie altrui (Skriniar per 80 milioni). Con il 3-4-1-2 Spalletti prepara una Iron-Inter guidata da Nainggolan”.