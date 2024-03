L'Italia piange in attacco, la classifica dei più preziosi di sempre: due sorprese in testa, dominio Juve e niente Inter

Redazione CM

Non è un gran momento per gli attaccanti azzurri, per usare un eufemismo. L'Italia e la nazionale piangono la mancanza di un vero e proprio bomber che sappia gonfiare la rete ed esaltare i tifosi, come in passato hanno fatto calciatori del calibro di Paolo Rossi o Christian Vieri. Dal punto di vista generazionale, l'epoca lamenta l'assenza di specialisti nel ruolo, ma come si evince dalla classifica delle punte azzurre più preziose di sempre, in generale il Belpaese non si è mai distinto per la grande produzione offensiva.



Vedere per credere: due sorprese in testa, dominio di Juve e Napoli, niente Inter.