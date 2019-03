Che tra Biglia e Kessiè non scorra buon sangue l’avevo già capito qui. Tutti ad esultare insieme a a Lucas tranne Lui pic.twitter.com/JBCUGU302Y — Vero (@Orli1983) 17 marzo 2019

Un episodio grave che avrà delle ripercussioni. Al 75' del derbysi è verificata clamorosa lite sulla panchina rossonera con protagonisti(che al 69' aveva abbandonato il campo per fare posto a Conti) e. Nata per il rimprovero dell'argentino che si era arrabbiato con Gattuso perché non contento di abbandonare il campo in un momento decisivo della contesa., a fine partita, è sceso in campo per salutare i giocatori e ha chiesto lumi sull'accaduto, esortando sia Lucas che Franck a presentarsi di fronte alle telecamere per scusarsi con i tifosi e la società per l'accaduto. Una decisione, quella del Milan, di lealtà e responsabilità importante.Il Milan ha perso malamente il derby, ma ha salvato la faccia.. Nonostante le responsabilità sembrino ricadere maggiormente sull'ex Atalanta, va sottolineata la presa di coscienza del giocatore argentino: "Il primo responsabile sono io, lui sa cosa gli ho detto, abbiamo chiarito tra noi. Abbiamo fatto una figuraccia, dispiace per tutti, non è una figura da fare. Vogliamo vincere tutti, è una cosa che non dobbiamo fare davanti a tutti. Siamo qui per chiedere scusa a società, ai tifosi e al mister, ci mette tanto per il gruppo.". Ma le scuse potrebbero non bastare per Rino Gattuso. Oggi ci sarà un confronto con la società per capire quali provvedimenti prendere nei confronti dei due tesserati.Perché c'è la mancanza di rispetto nei confronti di Conti, che stava subentrando, e dell'allenatore. Scontata unaper l'ex Atalanta, da valutare se Gattuso deciderà di lasciarlo fuori nella prossima sfida contro la Sampdoria. La sosta gioca in suo favore, c'è il tempo necessario per confrontarsi ancora di più nello spogliatoio di Milanello, lontani dalle telecamere.Maldini ha già dato l'esempio ieri, tra oggi e domani arriverà una decisione definitiva per educare i responsabili e il gruppo. Il Milan non vuole correre il rischio di andare incontro a tensioni interne e contraccolpi dal punto di vista psicologico, il percorso verso la Champions League è ancora lungo e irto di ostacoli.