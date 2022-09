Richarlison, attaccante del Tottenham, in un'intervista a FourFourTwo torna sulla lite tra Antonio Conte e Thomas Tuchel al termine del derby con il Chelsea: "E' stato divertente, vero? Noi pensavamo ancora alla partita, quindi non abbiamo visto quello che è successo fino a quando non siamo arrivati ​​negli spogliatoi. E' normale nel calcio, queste cose accadono più volte tra i giocatori ma può succedere anche tra allenatori. Devono solo calmarsi e andare avanti. Però è stato divertente vedere quel livello di confronto: il nostro tecnico non ha paura di questo. Prendere in giro Conte negli spogliatoi? Siamo pazzi? Assolutamente no! Ma queste cose sono positive per il calcio. I tifosi lo adorano. E' un privilegio vivere questo tipo di partite, è come Brasile-Argentina o Everton-Liverpool".