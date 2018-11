La lite tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona che ha tenuto banco sui siti, sui social e sui settimanali di gossip altro non era che una pantomima con l’unico scopo di spingere in alto gli ascolti del Grande Fratello vip su Canale 5. A dirlo è un documento ufficiale depositato agli atti del procedimento in cui il Tribunale di Sorveglianza di Milano deve decidere se confermare o no l’affidamento terapeutico dell’ex re dei paparazzi. Ogni volta che Corona compare in video, la sua presenza basta a far aumentare ascolti e clic su internet che si alzano ancora di più quando si abbandona a una delle sue intemperanze, scrive il Corriere della Sera. È la difesa a spiegare ai giudici (presidente Giovanna Di Rosa, relatore Simone Luerti) perché per Corona andare al Grande fratello Vip è lavoro vero. In una memoria depositata agli atti, si legge che il suo intervento “In trasmissione e la successiva querelle con Ilary Blasi erano evidentemente frutto di un accordo al fine di incrementare gli ascolti di una trasmissione che non stava dando i risultati sperati”, cosa che si può evincere, secondo i legali, anche da un video diffuso in rete in cui Corona pare studiare una parte.