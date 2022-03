Rissa sfiorata. Lo spogliatoio del Paris Saint-Germain, dopo la sconfitta contro il Real Madrid, era una polveriera, una miccia ha rischiato di farlo esplodere. Ad accenderla, racconta Marca, sarebbe stato Neymar, che se la sarebbe presa ferocemente con Donnarumma, a suo avviso colpevole di non aver buttato via il pallone e di aver di fatto regalato il gol dell'1-1 al Real. L'italiano avrebbe risposto per le rime, accusando il brasiliano di aver perso troppo facilmente il pallone che poi ha portato al 2-1. Tra i due sarebbe volate parole grosse e sarebbero andati a centimetri dallo scontro, solo il pronto intervento dei compagni avrebbe evitato un confronto fisico.