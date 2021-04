Tramite un comunicato ufficiale, la FIGC ha reso note le sanzioni per Milan, Inter, Ibrahimovic e Lukaku dopo l'episodio tra i due attaccanti nel corso del derby di Coppa Italia del 26 gennaio: "Ammenda di 4.000 euro per Ibrahimovic, 3.000 euro per Lukaku, 2.000 euro per il Milan e 1.250 euro per l’Inter: sono queste le sanzioni con le quali sono stati puniti i due calciatori e le società a seguito dell’accordo raggiunto dalle parti.



La Procura Federale aveva aperto un’indagine sulla lite verbale avvenuta tra i due giocatori durante la gara di Coppa Italia Inter-Milan del 26 gennaio 2021. Per entrambi i calciatori si è trattato di “comportamento antisportivo con frasi provocatorie, comprovanti un messaggio sportivo per nulla consono ai criteri di lealtà, probità e sportività dettati dal Codice di Giustizia Sportiva”. Le due società sono state multate per responsabilità oggettiva per le condotte ascritte al proprio tesserato".