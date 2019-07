Dopo l'ormai famosissima e virale lite tra lo juventino Mughini e il noto critico d'arte, Vittorio Sgarbi, sono arrivati i primi commenti sulla vicenda. E a parlare è stato proprio quest'ultimo: "Mughini è un personaggio pittoresco che suscita anche tenerezza. - le parole raccolte dal profilo ufficiale del critico - Ieri sera si è comportato come il prete contro l’indemoniata nel film “L’esorcista”: ha tirato fuori, lui juventino, l’anima interista che c’è in me".