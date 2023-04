Tottenham-Brighton dello scorso 8 aprile è stata una partita dai toni infuocati e a prendersi i riflettori non sono stati i giocatori in campo, ma gli allenatori in panchina. Una lite particolarmente accesa quella a bordocampo, al 59', tra Cristian Stellini, promosso a tecnico degli Spurs dopo l'esonero di Antonio Conte, e Roberto De Zerbi, guida dei Seagulls, un comportamento che ha portato all'espulsione dei due italiani e ha comunque indispettito i vertici britannici.



IN PUNIZIONE! - A pagare, però, sono soprattutto Tottenham e Brighton: come riferisce Sky Sports News infatti, la Football Association ha deciso di comminare una sanzione alle due società di 100.000 sterline (al cambio attuale 113,5 mila euro) per "non essersi assicurate che le rispettive panchine si comportassero nella maniera adeguata".