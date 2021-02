Non lo so e non riesco nemmeno a volergli male, al massimo può farmi tenerezza:che dovrebbe essere ormai prossimo alla maturità, in realtà. E ha capito che. Sentimento che, lo ripeto, non riesco proprio a provare per lui, nemmeno quando non riuscendo a tenere testa ad un dibattito su argomenti che riguardano le sue sortite in radio oppure in tv, ti viene ad attaccare sul piano personale.E lì cade, lì il “Re è Nudo”, ancora più nudo di come appare sulla copertina del suo ultimo libro (a proposito, come siamo messi a copie vendute?), con le chiappe in bella mostra per manifestare la sua superiorità anche fisica rispetto a quelli che hanno la sua stessa età. E’ più forte di lui,, perché lui è certo di avere tanti più soldi in banca di tutti quelli che vivono al di sotto del Garigliano.Succede che durante una puntata della fortunata edizione di Tiki Taka curata e condotta da Piero, il di cui sopra ha provato ad istruire una difesa d’ufficio per gli imputati, messi sotto accusa dal procuratore federale Giuseppeper la disgustosa gazzarra andata in scena nel derby di Coppa Italia. Disgustosa perché, a dispetto di quanto sostenuto da Cruciani, quella roba lì non è una scena che può far parte del gioco del calcio., dove la gente va a sfogare le proprie frustrazioni di vita quotidiana prendendo a calci il pallone e pure l’avversario.e qualcuno glielo dovrà pur dire che il loro comportamento è stato mortificante per la categoria, quella dei calciatori che guadagnano decine di milioni all’anno e non possono giustificare offese e minacce con le difficoltà del vivere quotidiano.. Non a voi stessi, ma ai milioni di ragazzini che si rivedono nelle vostre gesta e poi un giorno ripeteranno quella stessa violenza verbale,. Vi consiglierei, scusatemi se mi permetto, un corso di rieducazione civica, andando nelle ore libere all’interno degli edifici scolastici per spiegare agli alunni che il rispetto sul campo di gioco è la prima regola. E, se si perde la testa (può capitare), bisogna riappacificarsi lì dove la scena della rissa è stata ripresa, davanti alle telecamere., in applicazione dell’articolo 28 del codice di giustizia sportiva che punisce "ogni forma di condotta offensiva e discriminatoria, anche indiretta, per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso nazionalità, origine e condizione personale o sociale".. Proprio come quei programmi tv dove solitamente viene invitato Cruciani per fare un po’ di casino.