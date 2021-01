. Si guarda al presente, comunque con un animo propositivo e nel rispetto di quanto fatto dal finora Napoli costretto a contare un bel po’ di assenze. Ad Insigne & C. brucia non essere riusciti ad alzare un trofeo che avrebbero pure meritato,. Non ci puoi fare nulla se pure un allenatore esperto come Ancelotti è stato costretto ad alzare bandiera bianca, tanto da costringere De Laurentiis ad utilizzare con lui lo strumento dell’esonero., così da tacitare i mugugni dello spogliatoio e dare alla piazza partenopea l’idea di un progetto che andrà completato. Gattuso ha gettato le basi nell’arco di questa stagione ed al termine della stessa deciderà con il presidente quale strategia adottare per gli anni a venire., acquistare giovani di altissimo pregio per permettere loro di crescere con gli insegnamenti che un grande ex calciatore come Ringhio potrà trasferire loro.Quest’anno lo ha fatto con, talento completamente recuperato dopo la stagione opaca vissuta con Ancelotti che, tra l’altro, lo aveva espressamente voluto. Gattuso lo ha rimesso al suo posto, esterno d’attacco, e gli ha trasferito la consapevolezza dei propri mezzi. Stessa operazione verrà fatta anche sued, ragazzi di ottimo livello e che ascoltano il loro allenatore come si fa con un guru. Poi,rappresentano un presente da continuare a coltivare e migliorare, anche grazie a chi tra i big resterà nella prossima stagione. Di sicuro, ma anche, aspettando di capire se stavolta arriveranno offerte degne died in linea con le aspettative del Napoli. A, ancora 25enne, sarà giusto trovargli un estimatore in grado di portare al Napoli il giusto prezzo e di garantire al talentuoso centrocampista una destinazione più consona a quelle che sono le aspettative del ragazzo.che chiedono un occhio della testa di ingaggio e che guardano alla realtà partenopea come ad una soluzione di passaggio, se non addirittura di ripiego. No, proseguire su questa strada non funziona più e l’idea nuova sarà di ricostruire il Napoli con la spinta di giovani calciatori che provano orgoglio nel vestire la maglia azzurra. Aspettando di centrare il maggior numero di traguardi stagionali, il futuro è già delineato: il presidente