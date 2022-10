è il posticipo delle 18.00 dell'8a giornata di Serie A. Un big match che da sempre è cartina di tornasole per le ambizioni europee dei due club e che in questa stagione può indirizzare il proseguo del campionato diIl bergamaschi finora hanno fatto benissimo guadagnandosi un posto per la lotta al vertice. Faticano in zona gol e di conseguenza nei risultati i viola che sono alla ricerca del riscatto.La Fiorentina ha vinto le due ultime partite di Serie A contro l’Atalanta, dopo aver perso ciascuna delle tre precedenti. L’Atalanta ha vinto quattro delle ultime sette sfide nel massimo campionato contro la Fiorentina (1N, 2P). La Fiorentina ha perso cinque delle ultime sei trasferte di Serie A (1N) e nel parziale ha segnato appena tre gol; l’ultimo successo esterno dei viola in campionato risale allo scorso 10 aprile, 3-2 contro il Napoli. L’Atalanta ha conquistato 17 punti nelle prime sette partite stagionali di Serie A: nella sua storia, non ha mai raggiunto quota 20 punti prima della nona gara giocata in un singolo massimo campionato.Il centrocampista dell’Atalanta Ruslanè stato coinvolto in quattro reti nelle sue ultime cinque presenze di Serie A contro la Fiorentina (due gol e due assist). L’attaccante della Fiorentina Luka Jovic ha toccato solo 130 palloni finora in questa Serie A (16 in area di rigore avversaria), meno di ogni altro giocatore di movimento che ha all’attivo almeno il suo stesso minutaggio (440 minuti).: Sportiello; Toloi, Okoli, Scalvini; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson, Lookman; Muriel.Terracciano; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Ikoné, Kouamé, Saponara.