È una sfida cruciale per l'Atalanta, quella contro il Lecce, dopo la sconfitta in casa del Bologna. I bergamaschi hanno bisogno di punti per rimanere aggrappati alla zona Europa, che si è allontanata dopo le vittorie di Fiorentina e Lazio. Dall'altra parte, i pugliesi cercano allo stesso modo punti preziosi per consolidare una classifica da sogno in ottica salvezza. Nella Dea, Scamacca torna di nuovo dal primo minuto, mentre D'Aversa ha deciso di schierare Krstovic al posto di Piccoli.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. All. Gasperini.



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Strefezza, Krstovic, Oudin. All. D'Aversa.



