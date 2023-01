Alle 18,in un match che potrebbe portare a risvolti interessanti per la classifica degli orobici. Con la sconfitta della Juve a Napoli e il pareggio del Milan a Lecce in zona Champions le distanze si sono accorciate e, con una vittoria contro i campani,, in vista dello scontro diretto con i bianconeri in programma settimana prossima, match che potrebbe far sognare ai nerazzurri addirittura un clamoroso aggancio. A Bergamo oggi arriva una, desiderosa di mantenere la distanza di sicurezza accumulata sul terzultimo posto. Tutti in campo alle 18, arbitra Aureliano.Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, de Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Lookman, Hojlund, Boga.Ochoa; Lovato, Fazio, Pirola; Candreva, Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena, Bradaric; Piatek, Dia.