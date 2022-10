Penultimo turno di: arriveranno stasera i primi verdetti nella terza competizione europea, che oltre alla Fiorentina vede in campo squadre del calibro di Villarreal, West Ham, Colonia e Nizza., quello della Fiorentina, Hearts e RFS alle 21 si giocano le residue speranze rispettivamente di raggiungere i viola e di conquistare il terzo posto ai danni degli scozzesi., il West Ham cerca di proseguire la sua marcia trionfale contro il Silkeborg, mentre l'Anderlecht deve approfittarne contro il fanalino di coda FCSB per giocarsi il secondo posto all'ultima giornata. Prima la gara dei belgi, poi quella degli inglesi., di scena con entrambe le gare alle 18:45, il Villarreal ospita l'Hapoel Beer Sheva per cogliere la quinta vittoria su cinque, mentre Austria Vienna-Lech Poznan completa il programma., Nizza-Partizan può decretare la qualificazione a sorpresa dei serbi sui francesi e sui tedeschi del Colonia, impegnati e costretti anche loro a vincere sul campo dello Slovacko., prima l'AZ Alkmaar che prova a staccare il pass per la fase successiva in Liechtenstein, in casa del Vaduz. Stasera Dnipro-Apollon Limassol per le speranze di secondo posto., Molde-Djurgarden e Shamrock Rovers-Gent entrambe alle 21, con la prima partita che può assegnare il primato.big match tra Cluj e Sivasspor, appaiate in testa a 7 punti, Ballkani e Slavia Praga a 4 possono sfruttare il calendario favorevole con una vittoria., alle 21 Basilea-Vilnius e Slovan Bratislava-Pyunik, con gli svizzeri in testa al gruppo ma senza dominarlo, appena 7 punti.