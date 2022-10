Sono 16 le partite della quarta giornata di Conference League in programma oggi. Riflettori accesi sulla Fiorentina che alle 18.45 sfiderà gli scozzesi dell'Hearts, alla stessa ora giocherà anche l'altra gara del girone tra il Basaksehir di Okaka e l'RFS. Le altre squadre principali che scenderanno in campo nel tardo pomeriggio sono il Villarreal impegnato in casa dell'Austria Vienna per chiudere il discorso qualificazione e l'Az Alkmaar giocherà in trasferta con l'Apollon per strappare il pass per i playoff. In campo alla stessa ora anche Partizan-Colonia e Slovan Bratislava-Basilea.



Alle 21 il West Ham di Gianluca Scamacca ospiterà l'Anderlecht e in caso di vittoria sarà qualificato alla fase successiva, il Nizza con l'ex Empoli Mattia Viti giocherà in casa contro lo Slovacko e alla stessa ora sono in programma altre sei partite.