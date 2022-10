Dopo le gare di ieri, i sedicesimi di Coppa Italia continuano oggi con altre tre partite.



SPEZIA-BRESCIA (Ore 15) - Alle 15 è in programma la sfida tra Spezia e Brescia: i padroni di casa non stanno attraversando un gran momento, arrivano da tre partite senza vittoria nelle quali hanno preso 8 gol; situazione simile per il Brescia, scivolato in zona playoff dopo un solo punto conquistato nelle ultime due sfide.



PARMA-BARI (Ore 18) - Parma-Bari, in programma alle 18, è la gara tra due squadre che durante l'anno si giocheranno la promozione in Serie B: i gialloblù hanno vinto tre delle ultime quattro partite, sono in zona playoff e hanno subìto appena due reti nelle ultime quattro gare. Il Bari è una delle sorprese della Serie B, quarto posto a -1 dalla vetta; il primo ko è arrivato nell'ultima giornata contro l'Ascoli.



UDINESE-MONZA (Ore 21) - Alle 21 Udinese-Monza, sfida tra due squadre che hanno una distanza di 11 punti in classifica: i bianconeri sono in zona europea e nelle ultime due settimane hanno anche perso qualche posizione dopo due pareggi consecutivi, il cambio d'allenatore con l'arrivo di Palladino ha fatto bene al Monza che prima del ko con l'Empoli aveva vinto tre gare di fila uscendo dalla zona retrocessione. A metà agosto, in campionato, ha vinto 2-1 l'Udinese con Beto e Udogie che hanno ribaltato il vantaggio di Colpani.