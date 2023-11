Alle 15 si torna in campo anche con Frosinone-Genoa. Una sfida importante per entrambe, dal momento che i ciociari sono a quota 15 a +1 dai liguri. Di Francesco opta per Ibrahimovic. Gilardino schiera Badelj in regia.



FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Romagnoli, Okoli, Marchizza; Bourabia, Barrenechea; Soulé, Reinier, Ibrahimovic; Cheddira. Allenatore: Eusebio Di Francesco.



GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vogliacco; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Haps; Malinovskyi, Puscas. Allenatore: Alberto Gilardino.



SEGUI IL LIVE E LA CLASSIFICA IN DIRETTA