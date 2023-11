Saranno ben cinque, e per lo più titolari, i giocatori del Genoa che domani pomeriggio non prenderanno parte alla gara di campionato in casa del Frosinone.



Ai lungodegenti Mateo Retegui e Filip Jagiello, nei giorni scorsi si sono infatti aggiunti i vari Albert Gudmundsson, Mattia Bani e Caleb Ekuban. Proprio l'infortunio muscolare patito da quest'ultimo e sommato a quelli già noti di Retegui e Gudmundsson, ridurrà al minimo le scelte in attacco per Alberto Gilardino.



Malgrado il recupero di Junior Messias, destinato a rientrare tra i convocati a quasi due mesi di distanza dall'ultima volta, il tecnico rossoblù difficilmente deciderà di impiegare il brasiliano fin dal primo minuto, vista la sua lunga lontananza dal campo. Di conseguenza George Puscas sarà l'unica punta di ruolo a disposizione del tecnico rossoblù che quasi certamente supporterà il rumeno schierando Ruslan Malinovskyi sulla trequartista.



In difesa, poi, oltre all'indisponibile Bani, possibile panchina almeno all'inizio per Johan Vazquez, rientrato solo ieri dalla lunga tournée con il suo Messico.