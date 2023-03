#Milan, #Cardinale incontra il sindaco #Sala a Palazzo Marino: sul tavolo l'idea del nuovo stadio in zona La Maura pic.twitter.com/rv7mF2Y5Yq — calciomercato.com (@cmdotcom) March 1, 2023

"Oggi pomeriggio incontreròper capire se veramente il Milan vuole andare nell'area de La Maura, e quindi capire cosa fare”. Così il sindaco di Milanoha annunciato il meeting con Gerry Cardinale e il Milan in merito all'idea del club rossonero di spostarsi lasciando San Siro. Un progetto che si sta sviluppando parallelamente a quello dell'Inter che invece pare aver scelto l'area di Assago, dunque il Meazza rischierebbe di rimanere vuoto.Intanto questa mattina Snaitech, attuale proprietaria dell’area su cui sorge l’ippodromo del trotto, ha confermato di aver “”. Non vuol dire che i terreni siano già stati venduti, ma che l'idea è concreta.Ore 18:45 - La dirigenza rossonera si sposta in Regione per un colloquio con il Presidente lombardo Attilio Fontana.In merito a San Siro, ha parlato il Soprintendente all’Archeologia , belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano Emanuela: “Al momento sull’area del lotto di San Siro non c’è né vincolo paesaggistico né vincolo culturale. In altre zone limitrofe ci sono invece presupposti di tutela da codice dei beni culturali ma lì al momento no. L’incontro è andato molto bene un primo confronto col sindaco Sala su varie tematiche non solo sullo stadio. Mi ha segnalato alcune emergenze di vari progetti che al Comune stanno a cuore”.Ore 18:20 - Meno di mezz'ora e i protagonisti escono con le loro automobili, in attesa di comunicare gli esiti della riunione appena conclusa.Ore 18 -: ha inizio l'incontro con il Milan.