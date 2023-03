#ItaliaInghilterra, cori e fumogeni per gli inglesi arrivati a Napoli in attesa dei bus per lo stadio Maradona pic.twitter.com/QPidlbaTcx — calciomercato.com (@cmdotcom) March 23, 2023

#ItaliaInghilterra, i tifosi ospiti cantano l'inno in attesa della partita pic.twitter.com/36x8cDCLKc — calciomercato.com (@cmdotcom) March 23, 2023

E' il giorno diprima sfida di qualificazione agli Europei del 2024: ormai una classica del calcio continentale, la partita si svolgerà allo stadio Maradona di Napoli, dove sono accorsi in centinaia da Oltremanica. Di seguito, gli aggiornamenti più importanti a cura del nostro inviato nel capoluogo campano:17.00 - Si vede anche qualche fumogeno, mentre sono in arrivo i bus che porteranno i sostenitori inglesi al Maradona. L'atmosfera è caratteristica, non ci sono disordini.16:10 - Centinaia di tifosi inglesi aspettano di essere scortati allo stadio: col passare dei minuti, i sostenitori ospiti cominciano a farsi sentire con alcuni cori, tra cui l'inno nazionale.15:40 - Arrivato all'albergo il numero uno della FIGC,, che assisterà all'incontro15.33 - Una cinquantina di tifosi all'esterno dell'hotel dell'Italia, dove campeggia il pullman azzurro.