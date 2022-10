Dopo più di un mese la Juventus è tornata a vincere in Serie A, questa sera alle 21:00 proverà a farlo anche in Champions League, competizione in cui i bianconeri sono partiti nel peggiore dei modi subendo due sconfitte su altrettante partite. Difronte avrà il Maccabi Haifa, anche loro a quota zero punti. Un successo che permetterebbe a Massimiliano Allegri di tenere vive le speranze di qualificarsi agli ottavi con occhi puntati anche all'altro match del girone tra Benfica e Psg.



LE SCELTE - Il grande rientro è quello di Angel Di Maria, che dopo la squalifica in campionato scenderà in campo dal primo minuto. Fuori invece Milik per un affaticamento muscolare. Rispetto alla vittoria contro il Bologna, Allegri punterà nuovamente dall'inizio su Paredes e Cuadrado con qualche ballottaggio in mezzo al campo vinto da Rabiot e Mckennie. Riposo per Leonardo Bonucci in difesa, la coppia sarà formata da Bremer-Danilo mentre sulla sinistra De Sciglio preferito ad Alex Sandro.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bremer, Danilo, De Sciglio; McKennie, Paredes, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kostic.



MACCABI HAIFA (3-4-1-2): Cohen; Batubinsika, Goldberg, Seck; Sundgren, Mohamed, Abu Fani, Cornud; Chery; Pierrot, Tchibota.