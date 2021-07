Dopo le dichiarazioni rilasciate a Sportitalia, stavolta Mauriziosi è presentato ufficialmente al suo nuovo club. Il mister dellaha parlato alle ore 12:00 in conferenza direttamente dalla sala stampa di. Ecco come il nuovo allenatore del club capitolino ha risposto alle domande dei giornalisti presenti sull’avventura biancoceleste che sta per cominciare.Apre la conferenza il ds della Lazio, Igli"Buongiorno a tutti. Siamo molto felici di presentare il nuovo allenatore della Lazio, Maurizio Sarri. Prima però. Gli auguriamo il meglio per la nuova avventura all'Inter. Perché Sarri? Perché è stata per noi l'opportunità per fare un ulteriore salto in avanti. Per noi sarà un banco di prova per cercare in un momento difficile a livello economico di. Faccio a lui e il suo staff il miglior in bocca al lupo e speriamo di gioire insieme".Iniziano le domande per Sarri."Io Mourinho l'ho conosciuto ed è un bel personaggio, mi sta anche simpatico.e poi lui ha vinto molto più di me. Ovviamente nel derby noi faremo di tutto e di più per venire a capo della gara. Citazioni? Ora non mi vengono in mente. Citerò me stesso.". Io sono qui perché ho intravisto in questa società le caratteristiche per fare bene e perché anche se ci manca qualcosa per fare in campo ciò che piace a me ci sono comunque tutti i presupposti"."La Lazio arriva in un momento in cui avevo bisogno con una società così. Mi permetterà di fare il mio lavoro nella maniera più adatta a me"."Il tempo è una questione imponderabile. Nelle mie esperienze ho visto un po' di tutto. A Empoli eravamo ultimi. Al Napoli abbiamo ingranato tardi. Al Chelsea siamo partiti bene, poi ci siamo fermati e siamo infine cresciuti di nuovo. Alla Juve è stata un'annata difficile anche se abbiamo vinto il campionato. Quindi è difficile prevedere come un gruppo posso reagire ai nuovi stimoli.. Giusto qualche squadra inglese ha margini economici per fare bene. A me ovviamente piacerebbe partire domattina coi 24 giocatori della lista definitiva. Nel calcio attuale però questo è impossibile, ma noi ci organizzeremo."Immobile viene già difeso da Mancini. Era partito bene, ma mi sembra che alla squadra sta facendo mancare poco tra fase difensiva e offensiva. Poi nella vita degli attaccanti ci sono momenti positivi e negativi, ma. Nella mia carriera ho visto dare dei 7,5 a dei giocatori che avrei ucciso la sera stessa e dare dei 5,5 a dei calciatori che per me erano stati i migliori in campo"."Le società sono fatte da persone. Parlare di Lazio e Juventus è troppo generico. Io penso che le persone presenti alla Lazio ora siano più adatte al mio calcio.. All'inizio con le nuove squadre ho fatto sempre fatica, è inevitabile se vuoi utilizzare un certo tipo di filosofia di calcio. Io devo far passare un pensiero di calcio e mettere insieme 25 cervelli diversi e fargli sposare una filosofia non è semplice. Spero di vedere il calcio che piace a me, che non dipende dalle vittorie. L'obiettivo numero uno sarà divertirsi. Col divertimento arrivano anche le vittorie. Io non penso che per vincere bisogna giocare male.. Dal punto di vista morale sto aspettando che arrivi e convinca me e i suoi compagni per quello che ha fatto.".. Il problema di questo ragazzo è sempre stata la continuità e noi dovremo togliergli questo difetto. E' compito nostro metterlo nelle condizioni di serenità giuste e allo stesso tempo suo. Spero di riuscire a capirlo, ma ha potenzialità importanti.. Secondo me va utilizzato come feci io con Hamsik a Napoli. Lui esprime la sua qualità negli ultimi 30 metri. Davanti alla difesa al massimo per necessità"."La pressione? Io non sto sui social, per me i tifosi sono quelli che vedo davanti. Per il resto, la pressione fa parte della normalità di questo mestiere anche se io faccio fatica a considerarlo tale visto che per me è una passione. Ho fatto un anno in cui il calcio, a porte chiuse, non mi è mancato.. Ora con i tifosi in tribuna il tutto crescerà in breve tempo sperando che la situazione pandemia migliori.E' stato bellissimo rivedere i tifosi agli Europei,. Il modulo? Mi hanno dato spesso dell'integralista, forse lo sarò, ma ditemi voi di cosa. L'obiettivo è partire col 4-3-3, però poi c'è l'evoluzione. Ad Empoli e Napoli sono partito in un modo e poi ho cambiato. Vediamo anche le soluzioni di mercato cosa ci proporranno. Partiremo col 4-3-3, ma saremo pronti a cambiare idea.. Ad Empoli spesso nel finale di partita eravamo costretti a tornare al 4-3-3"."Le squadra hanno certe caratteristiche e non bisogna stravolgerle tanto. Io nell'arco degli ultimi anni ho avuto tanti attaccanti che sono riusciti a segnare tanto da Higuain a Mertens, come lo stesso Hazard al Chelsea. Ronaldo l'anno scorso ha fatto la sua stagione migliore in Italia a livello realizzativo.. Obiettivo? Il primo anno sarà di costruzione, ma non ci precluderemo nulla anche se sarà più difficile rispetto a quelli successivi. L'obiettivo principale si sa qual è, vista la differenza economica che porta"."Ho sentito spesso il luogo comune 'senza lockdown' avrebbe vinto la Lazio, ma alla fine ha vinto la Juve. Di certo la Lazio in quel periodo fu l'avversario più temibile. Anche quest'anno i biancocelesti nella fase finale della stagione hanno fatto pochi punti e. Oggi i preparatori sono molto bravi è difficile sbagliare.Sicuramente siamo di fronte a dei calendari folli. L'Uefa ti tira fuori un Europeo a 24 squadre. La Fifa mi aspetto che aumenterà le squadre per il Mondiale. Penso che anche per le Nazionali bisognerà fare le categorie, altrimenti così diventa dura anche per gli infortuni. Spero ci sia la buona volontà da parte di tutti per tornare ad un calcio sostenibile., la Lazio ha fatto bene in questi anni cercheremo di migliorare anno per anno e. La società voleva farmi un contratto di quattro anni, ma io ho scelto due anni per essere sicuro tra due anni di avere gli stessi stimoli e le stesse energie".perché giochi di giovedì sera con trasferte più lunghe con difficoltà di recupero non indifferenti. E' un torneo che prevede una vastità di rosa non banale. Al Chelsea avevamo grande vastità e infatti abbiamo fatto molto bene con 13 vittorie e due pareggi. Noi pensiamo che la stanchezza sia solo fisica dopo gare giocate lontano di giovedì sera, ma è anche mentale. L'ambiente è stanco dal massaggiatore all'allenatore.. In Europa devi sempre dare tutto, che sia Champions o Europa League. Una volta che rappresenti una maglia e una tifoseria devi dare tutto. In più quest'anno L'Europa League sarà anche più impegnativa, il livello sportivo è cresciuto".perché i social ci hanno portato dei peggioramenti a livello di relazioni sociali. Io sono uno che ama guardare la gente in faccia. Già non mi piace stare al telfono figuriamoci su un social".. Non vengo da esperienze semplici con presidente perciò penso che mi ci troverò bene"."E' una situazione che dovrà gestire in primis la società. Noi squadra parleremo con lui, la pena di morte nei miei gruppi non c'è. Spesso ho litigato con giocatori, li ho messi fuori e poi l'ho schierati di nuovo"."La storia della Lazio ha mille situazioni che rimangono nella mente.. Un personaggio straordinario che mi è rimasto molto caro, ho conosciuto anche i familiari. Sui terzini e la difesa, per i miei dettami tattici la difesa a 3 è impossibile perché do troppa importanza alla palla. Io non ho la pazienza di aspettare le squadre, voglio andarle a prendere alte e. Abbiamo 3 difensori esterni, uno manca.. Ho parlato constamattina. Un ragazzo che ha la sua corsa, se mette a fuoco due tre movimenti è a posto.penso che il quarto possa farlo senza problemi".a. Penso che sia un personaggio importante per la Lazio e spero che una volta messosi a posto dal punto di vista fisico spero di ritrovarlo. Penso che ci possa dare una grande mano. Gli ho chiesto come sta e quando sarebbe rientrato.. Se tornerà dalla Copa America con un'altra mentalità ne sarò più che felice".. Vedremo cosa uscirà dal mercato. Centrocampo? Io non ho mai avuto solo incontristi. Qui ho Leiva che appunto è più incontrista con vicino due compagni molto tecnici. Su Sergio (Milinkovic, ndr) va detto che è molto abile anche a livello difensivo. Lo stesso Luis Alberto fa buoni movimenti anche in fase difensiva. Se sono disposti a fare movimenti non c'è bisogno di essere incontristi".