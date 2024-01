LIVE Lecce-Cagliari, le formazioni ufficiali: Krstovic e Petagna dal 1'

Lecce-Cagliari in campo per la 19ª giornata di Serie A 2023/24. Calcio d'inizio allo stadio Via del Mare di Lecce alle ore 18:00. Le due squadre hanno pareggiato le ultime due sfide nella massima competizione, nel 2019/20, un solo pareggio in meno di quelli registrati nelle precedenti 16 gare tra queste due squadre nella competizione (sei successi salentini, sette vittorie sarde). Dopo aver vinto cinque delle prime sei partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A, il Lecce non ha ottenuto nemmeno un successo nelle tre più recenti: due pareggi e una sconfitta, con un totale di sette gol subiti e cinque segnati.