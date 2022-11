In Spagna inizia stasera la 13a giornata di Liga: alle 21 scendono in campo Girona e Athletic Bilbao, quasi un testacoda tra chi deve salvarsi e i baschi che sono in zona europea. I padroni di casa cercano una vittoria che manca da quasi due mesi, la squadra di Valverde è a 21 punti e se dovesse vincere salirebbe temporaneamente al terzo posto superando Atletico Madrid, Betis Siviglia e Real Sociedad in un colpo solo.